T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2017/285 Esas

KARAR NO: 2026/174

Göçmen kaçakçılığı suçundan Mahkememizin 09/04/2026 tarihli ilamı ile TCK 79/1.b maddesi gereğince 30000 TL ADLİ PARA ve4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Abdurrahman ve Rokaye oğlu, 1989 Suriye d.lu. İBRAHİM ŞEYHMUS tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50000 üzerinde bir gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ile ilgili hakime onaylattırılmak, bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemesi aracılığı ile mahkememize bir dilekçe göndermek veya başvurmak suretiyle veya ceza infazvetutukevi kurumunda ise bulunduğu kurum aracılığıyla mahkememize göndereceği bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.17.09.2026

Basın No: ILN02551613 #ilan.gov.tr