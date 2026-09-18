T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİ

İLAN

Mahkememizin 2025/304 esas sayılı dosyasında ...hırsızlık suçundan ASÇ Peyman Nık FAR hakkında verilen 2 yıl 9 ay 10 gün, ASÇ Farhan Nık FAR hakkında verilen 2 yıl 1 ay hapis cezalarının ertelenmesi ve verilen hapis cezası süreleri kadar denetim süresi belirlenmesi kararları ile ASÇ Peyman müdafinin dosyaya sunmuş olduğu istinaf dilekçesi, Abdolalı ve Zahra oğlu, 1967 İran doğumlu Müşteki NOURMOHAMMAD REZVANI'ye ve Hosseın oğlu, 2012 İran doğumlu ASÇ FARHAN NIK FAR'a tüm aramalara rağmen bulunamadıklarından tebliğ edilememiştir.

1-Hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin üstünde bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilgililer açısından hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yolunun açık olduğu İLAN OLUNUR. 16.09.2026

Basın No: ILN02551284 #ilan.gov.tr