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T.C. HAYRABOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/349 Esas

DAVALI : YÜCEL GÜNEY

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, cevap dilekçesi, tensip zaptı, ara karar ve istinaf başvuru dilekçesi çıkarılmış olup, adresinizin sokak ve kapı numarası hatalı olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, cevap dilekçesi, ara karar ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ekli dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz. Süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakaları inkar etmiş sayılacağınız, ancak durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, bu süre zarfında mahkemeye başvurulması halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği ihtar olunur.

Basın No: ILN02551515 #ilan.gov.tr