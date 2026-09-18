MAÇKA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

MAÇKA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, YUKARIKÖY Mahalle/Köy, 115 Ada, 21 Parsel, İMAR: kamuya ait bir yola cephesinin olması veya parsel lehine yol geçit hakkının tesis edilmesi halinde, emsal 0,40?ı aşmamak üzere, bina yüksekliği hmaks (7,50 m) (2 kat), toplam inşaat alanı (250,00 m²)?yi geçmemesi ve kamuya ait yollardan 5.00 metre, komşu parsellerden 3,00 metre çekme mesafelerini sağlayacak şekilde 1(bir) adet konut amaçlı yapılaşma şartlarına sahip. Patika yolla ulaşım sağlanmaktadır.İlçe merkezindeki Kaymakamlığa, Hastaneye, Belediyeye, Meslek Yüksek Okuluna, Terminale,Sanayi sitesine ve Okullara yakın, (K.T.Ü) Üniversiteye, Havaalanına ve Şehir stadyumuna uzak konumdadır.Tamamı kapama fındık bahçesidir.

Adresi : Maçka İlçesi Yukarıköy Mahallesi Maçka / TRABZON

Yüzölçümü : 1.100,80 m2

Kıymeti : 1.186.420,22 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: kaydındaki gibi.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:47

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, YUKARIKÖY Mahalle/Köy, 115 Ada, 16 Parsel,İMAR:emsal 0,40?ı aşmamak üzere, bina yüksekliği hmaks (7,50 m) (2 kat), toplam inşaat alanı (250,00 m²)?yi geçmemesi ve kamuya ait yollardan 5.00 metre, komşu parsellerden 3,00 metre çekme mesafelerini sağlayacak şekilde 1(bir) adet konut amaçlı yapılaşma şartlarına sahip. Araç yolu ile ulaşım sağlanmaktadır.İlçe merkezindeki Kaymakamlığa, Hastaneye, Belediyeye, Meslek Yüksek Okuluna, Terminale,Sanayi sitesine ve Okullara yakın, (K.T.Ü) Üniversiteye, Havaalanına ve Şehir stadyumuna uzak konumdadır.

Adresi : Maçka İlçesi Yukarıköy Mahallesi Maçka / TRABZON

Yüzölçümü : 1.053,34 m2

Kıymeti : 1.211.341,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:kaydındaki gibi.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:23

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, YUKARIKÖY Mahalle/Köy, 115 Ada, 19 Parsel, İMAR: emsal 0,40 aşmamak üzere, parseldeki konut amaçlı yapı sayısı toplamı (eski ve yeni yapılar dahil) hiçbir koşulda 3(üç) adetten fazla olmamak ve izin verilebilecek her bir yapının; bina yüksekliği hmaks (7,50m),(2 kat) toplam inşaat alanı (250,00 m²)?yi geçmemesi ve kamuya ait yollardan 5.00 metre, komşu parsel sınırlarından 3,00 metre çekme mesafelerini sağlayacak şekilde yapılaşma şartlarına sahip. Araç yolu ile ulaşım sağlanmaktadır. İlçe merkezindeki Kaymakamlığa, Hastaneye, Belediyeye, Meslek Yüksek Okuluna, Terminale,Sanayi sitesine ve Okullara yakın, (K.T.Ü) Üniversiteye, Havaalanına ve Şehir stadyumuna uzak konumdadır. 5.071 m2 lik kapama fındık bahçesidir.1.yapı:Yapıbodrum kat ve zemin kattan mevcut 2 katlı betonarme tarzında inşa edilmiş,bodrum katı 60,50 m2,zemin katı 113,30 m2 taban alanına sahiptir.Yapı çatılı,sıvalı ve boyalı olup bodrum katı depo,zemin katı mesken olarak kullanılmaktadır. Yapı yaklaşık 25-30 yıllıktır. yıpranma payı % 25. 2.yapı: Tek katlı taş duvarlı 36 m2 taban alanına sahip kalıcı kullanımı olan yardımcı yapıdır. Yapı depo olarakkullanılmaktadır. %25 yıpranma paylı. 3.yapı: Tek katlı ahşap duvarlı 25 m2 taban alanına sahip kalıcı kullanımı olan yardımcı yapıdır. Yapı depo olarak kullanılmaktadır. yıpranma payı % 20. 4.yapı Taşınmaz üzerinde betonarme yapı tarzındatoplamda 115,25 m2 yüzey alanına sahip dışı sıvasız veboyasız istinat duvarıdır. %10 yıpranma paylı.

Adresi : Maçka İlçesi Yukarıköy Mahallesi Maçka / TRABZON

Yüzölçümü : 13.650,84 m2

Kıymeti : 15.700.907,61 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 2935M2 LİK KISMINDA İRTİKAF HAKKI VARDIR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:24

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, YUKARIKÖY Mahalle/Köy, 115 Ada, 13 Parsel, İİMAR: emsal 0,40 aşmamak üzere, parseldeki konut amaçlı yapı sayısı toplamı (eski ve yeni yapılar dahil) hiçbir koşulda 2(iki) adetten fazla olmamak ve izin verilebilecek her bir yapının; bina yüksekliği hmaks (7,50m),(2 kat) toplam inşaat alanı (250,00 m²)?yi geçmemesi ve kamuya ait yollardan 5.00 metre, komşu parsel sınırlarından 3,00 metre çekme mesafelerini sağlayacak şekilde yapılaşma şartlarına sahip. Araç yolu ile ulaşım sağlanmaktadır.İlçe merkezindeki Kaymakamlığa, Hastaneye, Belediyeye, Meslek Yüksek Okuluna, Terminale,Sanayi sitesine ve Okullara yakın, (K.T.Ü) Üniversiteye, Havaalanına ve Şehir stadyumuna uzak konumdadır.4.007 m2 lik kısmıkapama fındık bahçesidir.1.yapı:Yapıbodrum kat,zemin kat ve 1. Kattan mevcut 3 katlı betonarme tarzında inşa edilmiş,bodrum katı 64,00 m2,zemin ve 1.katı 120 m2 taban alanına sahiptir.Yapı çatılı,sıvalı ve boyalı olup bodrum katı dükkan,zemin katı kahvehane ve 1.katı mesken olarak kullanılmaktadır.Yapı yaklaşık 25-30 yıllıktır. yıpranma payı % 25.

Adresi : Maçka İlçesi Yukarıköy Mahallesi Maçka / TRABZON

Yüzölçümü : 4.758,66 m2

Kıymeti : 11.212.672,46 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:kaydındaki gibi.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 12:25

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, YUKARIKÖY Mahalle/Köy, 103 Ada, 22 Parsel,İMAR:emsal 0,40 aşmamak üzere, parseldeki konut amaçlı yapı sayısı toplamı (eski ve yeni yapılar dahil) hiçbir koşulda 2(iki) adetten fazla olmamak ve izin verilebilecek her bir yapının; bina yüksekliği hmaks (7,50m),(2 kat) toplam inşaat alanı (250,00 m²)?yi geçmemesi ve kamuya ait yollardan 5.00 metre, komşu parsel sınırlarından 3,00 metre çekme mesafelerini sağlayacak şekilde yapılaşma şartlarına sahip.Araç yolu ile ulaşım sağlanmaktadır.İlçe merkezindeki Kaymakamlığa, Hastaneye, Belediyeye, Meslek Yüksek Okuluna, Terminale,Sanayi sitesine ve Okullara yakın, (K.T.Ü) Üniversiteye, Havaalanına ve Şehir stadyumuna uzak konumdadır.

Adresi : Maçka İlçesi Yukarıköy Mahallesi Maçka / TRABZON

Yüzölçümü : 1.916,60 m2

Kıymeti : 2.012.430,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:kaydındaki gibi.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:35

13/09/2026

Basın No: ILN02550825 #ilan.gov.tr