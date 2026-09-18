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BAYBURT AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/229 Esas

Davacı Handan Delibaş ile Davalı Bülent Delibaş arasında mahkememizde görülen Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle:

Davalı adına kayıtlı olan tüm adreslere tebligat çıkartıldığı, ancak her adresten tebligatların iade döndüğü görülmekle Mahkememizce görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılaması sonucunda, davalı Bülent Delibaş'a dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği yapılamadığından ilanen tebliğ olunur.18/03/2026

Basın No: ILN02550737 #ilan.gov.tr