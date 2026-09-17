T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

2026/6958 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6958 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu ve bilirkişi kayıtlarına göre; Nevşehir İli, Acıgöl ilçesi,Karacaören Köyü, 103 Ada, 66Parselde kayıtlı 6.746,79 m² yüzölçümüne sahip Tarla ve Kargir Ev vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup, tamamı satışa sunulmuştur.Taşınmaz köy yerleşim yeri içerisinde ve Nevşehir Aksaray yoluna sınır mesafededir.Yerinde yapılan incelemede taşınmaz sulu tarım yapılabileceği tespit edilmiştir.Taşınmaz üzerinde iki katlı 150 m2 zeminde oturum alanına sahip iki katlı, sarıtaş duvarlı, ahşap üzeri kiremit çatılı mesken olarak kullanılan yapı ile 200 m2 büyüklüğünde tek katlı beton damlı müştemilat yapısı ve yine taşınmaz üzerinde 188 m2 büyüklüğünde üzeri sac çatılı kapalı besi alanı , 90 m2 açık besi alanı bulunmaktadır.

Taşınmazın toplam değeri: Arsa değeri + yapı değerleri:6.072.111,00 TL + 2.265.000,00 TL + 260.000,00 TL +361.400,00 TL= 8.958.511,00TL yapılara ait özellikler ve detaylar dosyasında mevcuttur.

Yüzölçümü : 6.746,79 m² İmar Durumu:Yok Kıymeti:8.958.511,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir, detaylar dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:26

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu ve bilirkişi kayıtlarına göre;Nevşehir İli, Acıgöl ilçesi,Karacaören Köyü, İcik Yazısı Mevkii, 127 Ada, 21Parselde kayıtlı 10.463,43 m² yüzölçümüne sahip Tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup, tamamı satışa sunulmuştur.Taşınmaz köy yerleşim yerine1050 m ve Karacaören -İcik yoluna sınır mesafededir. Yerinde yapılan incelemede taşınmaz sulu tarım yapılabileceği tespit edilmiştir.Patates ekili, üzerinde kuyu damı ve derin sondaj su kuyusunun olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde 20 m2 büyüklüğünde biriket duvarlı , üzeri sandiviç panel çatı ile örtülü, demir kapılı, pvc pencereli bir yapı mevcuttur. Taşınmaz üzerinde aynı zamanda 150 metre derinliğinde sulama kuyusu mevcuttur.

Taşınmazın toplam değeri: Arsa değeri + yapı değeri + su kuyusu:

4.185.372,00 TL + 26.000,00 TL +180.000,00 TL =4.391.372,00TL dir

Yüzölçümü:10.463,43 m² İmar Durumu:Yok Kıymeti: 4.391.372,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmaz üzerinde 27/11/2017 tarihli 2645 Yevmiye numaralı "Bu parsel 5403 Sayılı Kanunun 14. Maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Karaı ile ilan edilen Büyük Ova Korumu Alanında kalmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamaz. Tarih:18/10/2017 , Sayı: 2609746 " şerh mevcuttur.

Diğer : Taşınmaz üzerinde 12/07/2023 tarih ve 3556 Yevmiye numaralı " Parsel Nevşehir Acıgöl Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz." şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu ve bilirkişi kayıtlarına göre; Nevşehir İli, Acıgöl ilçesi,Karacaören Köyü, İcik Yazısı Mevkii, 127 Ada, 26Parselde kayıtlı 5.847,30 m² yüzölçümüne sahip Tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tamamı satışa sunulmuştur. Taşınmaz köy yerleşim yerine1100 m ve Karacaören -İcik yoluna 350 mesafededir. Yerinde yapılan incelemede taşınmaz sulu tarım yapılabileceği tespit edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölge sulu tarımın yapıldığı bir bölgeden oluşmaktadır.

Yüzölçümü :5.847,30 m² İmar Durumu:Yok Kıymeti:1.754.190,00 TL KDV Oranı%10

Kaydındaki Şerhler: Diğer :Taşınmaz üzerinde 27/11/2017 tarihli 2645 Yevmiye numaralı "Bu parsel 5403 Sayılı Kanunun 14. Maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Karaı ile ilan edilen Büyük Ova Korumu Alanında kalmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamaz. Tarih:18/10/2017 , Sayı: 2609746 " şerh mevcuttur.

Diğer :Taşınmaz üzerinde 12/07/2023 tarih ve 3556 Yevmiye numaralı " Parsel Nevşehir Acıgöl Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz." şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 13:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02549297 #ilan.gov.tr