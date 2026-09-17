İ L A N

T.C. MERZİFON SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1411 Esas

DAVALILAR : - MURAT DİLLİ-19372338994 T.C kimlik numaralı ZWAANSHALS 4-B, 3036 KR ROTTERDAM HOLLANDA

- RECEP MUTLU-18385371882 T.C kimlik numaralı VİA STATALE NORD, 141 MİRANDOLA MODENA 41037 İTALYA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 18/11/2026 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.