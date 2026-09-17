İ L A N

T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/161 Esas

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALILAR : 1- FATMA GÖÇMEN-T.C.:19376064400-Eichenstr. 15 67707 Scropp/Almanya Federal Cumhuriyeti

Duruşma Günü :03/12/2026 günü saat:10.55

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce açık adresiniz bilinmediğinden dolayı tebligat yapılamadığı, Mainz Başkonsolosluğuna yazılan müzekkereye cevap verildiği, Fatma Göçmen'e tebligat işlemlerinin yapılamadığı, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünün E-75473965 -62188-2026072115405576373 sayılı yazısı ile Fatma Göçmen'in adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı olarak bulunduğunuz, İskenderun 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2026/161 Esas sayılı dosyada sizinde mevcut durumda hak sahibi olduğunuz Hatay İli, Belen ilçesi, Şenbük Mahallesi, 3329 ada 43 parsel sayılı taşınmazın davacı adına Kamulaştırma(bedel tespiti ve tesciline ilişkin) dava açılmış olup Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere iş bu metin ilanen tebliğ olunur bu hususta açılmış davaya ilan tarihinden itibaren 7. Günün bitiminden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz ihtar olunur.