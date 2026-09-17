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T.C. DİYARBAKIR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/651 Esas 22.07.2026
ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ŞEHMUS YAŞAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22.07.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 10085139052
ADI SOYADI : ŞEHMUS YAŞAR
BABA ADI : ABDULHALİM
ANA ADI : MEYASE
DOĞUM TARİHİ : 04/02/1978
DOĞUM YERİ : LİCE
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