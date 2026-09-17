T.C. BURSA 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/738 Esas 08.07.2026

Konu : İlan Metni

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Davacı , AYŞE ÖZGÜR ile Davalı , KABİL ÖZGÜR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşı, Kamil ve Cemile oğlu, 14/07/1961 doğumlu olan davalı KABİL ÖZGÜR (KABIL KYAMİL REDZHEB)'ye çıkartılan dava dilekçesinin tebliğ edilemediğinden dava dilekçesinini adı geçene ilanen tebliğine karar verildiği anlaşılmıştır.

Davacı Ayşe Özgür tarafından 24/09/2024 tarihinde açılan dava dilekçesinde; "...davalı ile 38 yıldır evli olduklarını, iki tane müşterek çocuklarının bulunduğunu, davalının 9 yıl önce evi terk ettiğini, daha sonradan borçları olduğunu öğrendiklerini, kendisinin nerede olduğunu ve nerede yaşadığını bilmediğini, davalı ile boşanmalarına karar verilmesini ..." talep ettiği anlaşılmakla Kamil ve Cemile oğlu 14/07/1961 doğumlu 24553508608 T.C. Kimlik numaralı KABİL ÖZGÜR (KABIL KYAMİL REDZHEB)'in "Dava dilekçesi ve tensip zaptı vardır. Tebliğden iki haftalık kesin sürede H.M.K.'nun 129. md. göre cevap dilekçesi verilebileceği, aksi halde H.M.K.'nun 128. md. göre dava dilekçesindeki vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı, H.M.K.'nun 129/2 yollamasıyla 121. md. göre, cevap dilekçesinde gösterilen ve elinizde bulunan belgelerin davacı sayısından bir fazla olacak şekilde Mahkememize verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyaların bildirilmeniz ihtaren tebliğ olunur" tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. ( İlanen tebliğ son ilan tarihiden 7 gün sonra yapılmış sayılır.) HMK139.Mad.

Basın No: ILN02550395 #ilan.gov.tr