T.C. BOLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/176 Esas 27.08.2026

Konu : 2.KEZ İLAN

İLAN

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI vekili dava dilekçesinde, Bolu ili, Merkez ilçesi, Dodurga mahallesinde bulunan 533 ada, 6 parsel sayılı taşınmazda, hissedar olan "Hasan kızı Fatma"nın kim olduğunun bilinmediği, bilinmeyen şahıs olması sebebiyle Bolu 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/05/2015 tarih ve 2015/209 Esas ve 2015/468 Karar sayılı ilamıyla kayyım tayin edildiğini belirterek, TMK 588 m.gereğince kim olduğu bilinmeyen "Hasan kızı Fatma"nın dava konusu taşınmazda kayyımla idare edilen mal varlıkları ve başkaca tüm mallarının Hazineye intikali ile karar verilmesi talep edilmiş olmakla, adı geçen hakkında malumatı olanların veya bulunduğu yeri bilenlerin Mahkememize bilgi verilmesi, işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememize bilgi için başvurmaları halinde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu 2. KEZ İLANEN tebliğ olunur. 27/08/2026

Basın No: ILN02550748 #ilan.gov.tr