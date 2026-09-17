T.C. ANTALYA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/381 Esas

KARAR NO: 2025/401 Karar

Mahkememizin 25/06/2025 tarih ve 2025/381 Esas, 2025/401 Karar sayılı ilamı ile;

Sanık Mukaddes MEKHMANOVA hakkında 21/04/2023 tarihlerinde işlediği iddia edilen dolandırıcılık suçu nedeniyle mahkememize açılan kamu davasında mahkememizin yetkisizliğine karar verilmiştir.

Kararın sanık Mukaddes MEKHMANOVA'nın bildirmiş olduğu yurtdışı adresine tebliğe çıkarıldığı ancak tebliğinin sağlanamadığı, sanığa ait başkaca adreste bulunmadığı, TK'nın 35.maddesi kapsamında daha önce yapılmış bir tebligat bulunmadığı anlaşıldığından kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31.maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Antalya nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02550746 #ilan.gov.tr