İ L A N

T.C. ALİAĞA 1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO :2026/642 ESAS

Davacı Emine DOKUYUCU davalı Tamer DOKUYUCU aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle,

Davalı Tamer DOKUYUCU'ya davetiye tebliğ olunamamış ve yine adres araştırmasına rağmen açık adresi bulunamadığından, davalı Tamer DOKUYUCU'ya "Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız," hususu ilanen tebliğ olunur. 08/09/2026

Basın No: ILN02550561 #ilan.gov.tr