Örnek No:55*

T.C.ERDEMLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/60 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davası sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/60 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi 73 ada 32 parsel sayılı taşınmazın takbis tapu tapu kaydında iki bina ve arsa niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Erdemli Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik MüdürlüğüE-116499 sayılı yazısında parselin Erdemli İlçesinin doğu kısmında Kargıpınarı Mahallesinin yerleşim yeri içerisinde bulunmakla taşınmaz imar uygulaması ile oluşmuş parsel olup, Arsa niteliğindedir. Taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında Serbest Nizam 3 katlı Konut Alanı olarak kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın yapı ruhsatı ve genel iskan belgesi bulunmamaktadır. Taşınmaz, D-400 karayolunun 450 metre kuzeyinde, Mersin-Adana otobanı bağlantı yolunun 3,00 km batısında, 50. yıl Caddesinin 200 metre batısında, Şehit Polis Mehmet Kale Caddesi üzerinde kalmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde lokanta, alış veriş dükkanları ve tarım arazileri olduğu görülmüştür. Taşınmaz Erdemli merkeze 12,00 km, Kargıpınarı Anadolu Lisesine 500 metre, Kargıpınarı İlkokuluna 1,50 km mesafededir. Taşınmazların bulunduğu bölge orta ve ortanın üstü gelir gurubuna dahil kişilerin tercih ettiği bölge olup, bölgede belediye alt yapı tesisler mevcut olup, ulaşım toplu taşıma ve özel araçlarla sağlanmaktadır.Taşınmaz tapu kayıtlarında İki Bina ve Arsa vasfında olup 243,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz toprak yapısı olarak orta derin toprak profilli, organik madde bakımından orta düzeyde, kısmen kireçli, kırmızı kahverenkli Akdeniz bölgesine özgü (terra rossa) toprak yapısındadır. Taşınmaz, yaklaşık % 1-2 eğimde olup, üzerinde herhangi bir zirai muhdesat bulunmamaktadır.

Adresi : Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi 73 Ada 32 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 243 m2

İmar Durumu: Erdemli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih ve 754-116499 sayılı yazısına göre; taşınmaz yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak ayrılmış olup, serbest yapı nizamlı 3 kata imarlıdır. Söz konusu taşınmazın yapı ruhsatı ve genel iskan belgesi bulunmamaktadır.

Kıymeti : 7.471.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:12

14/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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