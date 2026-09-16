İ L A N

T.C. RİZE AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/71 Esas

DAVALI : MEHMET DELİHASAN-59785304438 - RİZE ili, MERKEZ ilçesi, MURADİYE mah/köy, 109 Cilt, 98 Aile sıra no, 72 sırada nüfusa kayıtlı, RECEP ve SARE oğlu/kızı, 15/09/1978 doğumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma-Ziynet Eşyası İadesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptının dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve mernis adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız ve açık adresinizin tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptınının ilanen tebliğ edilmiş olduğu, yasal süresinde cevap dilekçesi sunmadığınız anlaşılmakla;

Usul ekonomisi gereğince ön inceleme duruşması ile tahkikat aşamasına geçileceği davalı tarafın tahkikat duruşmasına gelmesi, aksi takdirde belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin ihtarlı ilanen tebliğine,

Bu nedenle ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 17/11/2026 günü saat 09:25'e bırakılmasına tensiben karar verilerek ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02549199 #ilan.gov.tr