İ L A N

T.C. MERZİFON SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/311 Esas

MİRASÇILAR : 1-ALİ OSMAN BAŞARAN-48289002452 T.C

2-ALİYE BAŞARAN-48277002808 T.C

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetnamenin açılıp okunmasına ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Muris Nafiye Albayrak tarafından Merzifon 1.Noterliği tarafından tanzim edilen 10/01/2017 tarih ve 444 yevmiye sayılı vasiyetnamesinde; "Amasya ili Merzifon ilçesi Merkez ve bilcümle mahalleleri, tüm beldeleri, tüm nahiyeleri ve tüm köyleri hudutları dahilinde gerek tapu ile maliki ve/veya hissedarı bulunduğum ve/veya bulunacağım gerekse murisim eşim 23581198164 T.C kimlik nolu Vahit Albayrak'ın vukuu vefatı nedeni ile bana da irsen ve teselsülen ve her türlü yolla intikal eden veya edecek olan bilcümle taşınmaz mallardaki bilcümle hak ve hisselerimini tamamını, baba adı Emin doğum yeri Merzifon doğum tarihi 1/03/1944 olan 23560198802 T.C kimlik numaralı Muzaffer Albayrak'a vasiyet ediyorum" şeklindedir.

Duruşma Günü: 15/12/2026 günü saat: 09:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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