Örnek No:55*

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/189 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/189 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 8387 Ada, 6 Parsel, Bahçeli Bir Kat ev nitelikli TAŞINMAZIN BORÇLU ADINA KAYITLI87/115 HİSSESİ SATILACAKTIR; .

Adresi : Mevlana Mahallesi, 1742 Sokak, No:28 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 115 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Hmax:9,80 gabarili, 3 katlı konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.885.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Beyan iş bu taşınmaza ait işlem talep edildiğinde geldisinden malik hissesi, takkyidatlar ve D.O.P. işlemi sonuçlandıran tarafından kontrol edilecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 13:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 13:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 13:59

10/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02549290 #ilan.gov.tr