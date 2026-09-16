T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/398 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir Bornova
MEVKİİ : Erzene Mahallesi
ADA NO : 8253
PARSEL NO : 9
MALİKİN ADI VE SOYADI : Adem Er ve Dğ.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/398 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.09.2026
Basın No: ILN02549299 #ilan.gov.tr