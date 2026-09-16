Örnek No:55*

T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ

2025/77954 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/77954 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum İl, Aziziye İlçe, YARIMCA Mahalle/Köy, DEREKENARI Mevkii, 6392 Ada, 9 Parsel, D Blok, 2 Nolu Bağımsız Bölüm.

Adresi : Erzurum İli Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Zümre Sokak NO:3 BBA1 Blok 1 nolu bağımsız bölüm.

İmar Durumu :Aziziye Belediye Başkanlığı Harita Müdürlüğünün bila tarih ve E-37695475-115.02.04-38133sayılı yazısı ve eki dosyada mevcut olup, incelemek isteyenler dairemize müracaat ederek inceleyebilirler.

Kıymeti : 18.108.683,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında 03/09/2024 tarih ve 13835 yevmiye numaralı "Yönetim Planı : 20/08/2024" ibareli Beyan bulunmaktadır. TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YAZILI OLDUĞU GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:25

14/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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