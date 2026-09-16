İLAN

İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/995 Esas

KARAR NO : 2026/398

DAVALI : HALİL ATAMAN

Davacılar FATMA KIZILIRMAK, İNCİ ATAMAN FİGANMEŞE, LEYLA ATAMAN ile davalılar SEVİNÇ ATAMAN ve HALİL ATAMAN arasında Mahkememizde yargılaması yapılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasında gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayım tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılır.

HÜKÜM :

Gerekçeleri ve detayları yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacıların açmış olduğu elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davasının TMK 644. Maddesi gereğince KABULÜNE,

İstanbul ili, Şişli ilçesi, Harbiye mahallesi, 932 ada, 23 parsel, 11 nolu bağımsız bölümdeki 147940149 el birliği nolu mülkiyetin Antalya 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/03/2005 tarih, 2005/743 Esas 2005/337 Karar sayılı muris Hikmet Ataman'ın mirasçılık belgesi, tapu kayıtları ve nüfus kayıtları uyarınca;

-58915294182 T.C. Kimlik nolu Leyla Ataman'a 4 pay,

-15547527422 T.C. Kimlik nolu Fatma Ataman Kızılırmak'a 3 pay,

-21496474298 T.C. Kimlik nolu İnci Ataman Figanmeşe'ye 3 pay,

-15604525514 T.C. Kimlik nolu Halil Ataman'a 3 pay,

-58900294692 T.C. Kimlik nolu Sevinç Ataman'a 3 pay,

Şeklinde pay edilerek el birliği mülkiyetinin bu şekilde çözülmesine,

Dair verilen karar tebliğden itibaren HMK 341. vd. maddelerine göre iki hafta içerisinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere davacılar vekilini yüzüne karşı açıkça okunup usulen anlatıldı. 14/05/2026 Gerekçeli karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/07/2026

Basın No: ILN02550078 #ilan.gov.tr