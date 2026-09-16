ESKİŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Konu: İdari Para Cezası Tebligatı

1-TEBLİĞ OLUNAN : Fatma AKYILDIZ DÜNDAR (TC 245******30)

2-CEZA NEDENİ : 2872 sayılı Çevre Kanununun 20.Maddesinin (bb/3) bendinin ihlali sebebiyle tarafınıza 13.032 TL (on üç bin otuz iki Türk Lirası) idari para cezası uygulanmıştır.

17/06/2026 tarih ve 15923889 sayılı yazımız ekinde yer alan 26.00.26.00013 defter sıra no.lu idari para cezanız İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Veliefendi Mahallesi 74/1. Sokak No:27/4 adresinde bulunmadığınız için tebligatı gerçekleştirilememiştir.

Kişinin belirtilen adreslerde bulunamaması ve mernis adres kayıt sisteminde kaydı olmaması nedeniyle iş bu idari para cezasının ilanen tebliğine karar verilmiş olup; idari para cezası ödeme süresinin gazete/internet haber sitesinde ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay olduğu, idari para cezasının ilanen tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Vergi Dairesine/ Defterdarlığa veya https://dijital.gib.gov.tr/hizliOdemeler/ internet uzantısında açılan sayfada; vergi numaranız ile Kurum Adı: ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ seçilerek, İşlem (Referans ID) Numarası: 2026061599CDC0113349 ve ilanen tebliğ tarihi girilerek ödenmesi ve ödeme karşılığı alınacak dekontun bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğümüze gönderilmesi gerektiği, ödemenin belirtilen (30 gün) süre içinde yapılması halinde cezanın 3/4'ünün tahsil edileceği ve ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde İdari Mahkemesine itirazda bulunulabileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02550077 #ilan.gov.tr