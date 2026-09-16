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BODRUM 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1038

KARAR NO : 2025/638

Davacı NADINE ÖZÇİÇEK ile davalı HÜSEYİN ÖZÇİÇEK arasında mahkememizde görülen Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın KABULÜNE,

1-Trabzon İli, Araklı İLçesi, Yiğitözü Mahallesi/Köyü, Cilt No: 43, Hane No:2, BSN:100'de nüfusa kayıtlı Şaylobek Cumabubu'dan olma 24.12.1988 Çuy/Kırgızistan doğumlu, 12093186134 T.C.Kimlik numaralı NADINE ÖZÇİÇEK ile BSN:32'de nüfusa kayıtlı, Mehmet ile Şadiye'den olma, 01/10/1974 Araklı doğumlu, 27317473914 T.C.Kimlik numaralı HÜSEYİN ÖZÇİÇEK'in MK.nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Talep edilmediğinden taraflar lehine maddi-manevi tazminat ve tedbir, yoksulluk nafakasına hükmedilmesine YER OLMADIĞINA,

3-İş bu kararın kesinleşmesine müteakiben, karardan bir suretin gereği yapılmak üzere Bodrum İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

4-Yapılan yargılama giderlerinin talep gereği davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

5-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 732,00-TL harçtan peşin alınan 269,85-TL harcın mahsubu ile bakiye 462,15-TL harcın davalı taraftan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

6-Artan avansın kararın kesinleşmesine müteakiben yatıran tarafa iadesine,

Dair, işbu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere, istinaf merciinin ilgili Denizli İstinaf Mahkemesi olduğuna, İstinaf başvurusunu hakim havaleli bir dilekçe ile gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşuluyla mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Aile Mahkemesine ya da bu sıfatla görev yapan Asliye Hukuk Mahkemesine yapılabileceğine dair davacı asilin yüzüne karşı davacı tarafın yokluğunda yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 16/12/2025

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/02/2026

Basın No: ILN02549309 #ilan.gov.tr