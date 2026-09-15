Örnek No:55*

T.C. BODRUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/51 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLÂNI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/51 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, YAHŞİ mahallesi, HORTMA mevkii, 153 ADA, 1 PARSEL sayılı ARSA vasıflı taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Bodrum-Turgutreis Karayolu üzerinde bulunan ışıklı Yahşi kavşağından Yahşi istikametine Hortma Caddesi üzerinden devam edildiğinde yaklaşık 2 km sonra yolun solunda yola yaklaşık 28 metre cepheli konumldur. Ayrıca 2773 Sokağa da cepheli olduğundan köşe parsel konumundadır. Dikdörtgenşeklinde düz bir geometrik yapıya sahiptir. Taşınmaz içinde ekonomik değeri olan yapısal ve ziraî muhdesat bulunmamaktadır. Taşınmazın göz hizasında deniz manzarası bulunmamaktadır. Ancak yapılaşma hâlinde üst kotlardan deniz manzarasına sahip olabileceği değerlendirilmiştir. Komşu parsellerde site tarzında imâl edilmliş konut amaçlı yapılar bulunmaktadır. Batı yönü boştur. Taşınmaza kuş uçumu 140 metre mesafede yer alan belediye arıtma tesisi bulunmaktadır.

Adresi : Yahşi Mah. Hortma Cad.Bodrum / MUĞLA

Yüzölçümü : 1.852,93 m²

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama imar Plânı

İlavesi ve Değişikliğinde; 3.Derece Doğal Sit Alanı içerisinde; 0,15 yoğunluklu YERLEŞİK KONUT alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 50.955.575,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Ekli şartnâmede ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2027 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2027 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2027 - 11:00

14/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02548415 #ilan.gov.tr