TRABZON ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞK. İL MD. YEMEK. YÖN. KURULU

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TRABZON ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Trabzon Ortahisar Sayvan 4319 2 Tarla 10.264,91 Tam İmarsız 3.102.000,00 310.200,00 30.09.2026 13.30 2 Trabzon Ortahisar Sayvan 4369 255 Otlak 23.957,67 Tam İmarsız 6.637.000,00 663.700,00 30.09.2026 13.35 3 Trabzon Ortahisar Özbirlik 119 13 Fındıklık ve Tarla 1.869,42 Tam İmarsız 513.300,00 102.660,00 30.09.2026 13.40

1) Yukarıda tapu bilgileri yazılı Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

2) İhale; Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Binası 1. katındaki Toplantı Salonunda (Adres: 2 No.lu Beşirli Mahallesi Orhan Karakullukçu Caddesi No:158 Ortahisar/TRABZON) oluşacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

- Geçici teminatı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırmaları ve buna ilişkin belgeyi/makbuzu vermeleri; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri ve banka limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektupları (teyit yazısı ile birlikte), 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4) Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,

- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, başka şahıs adına ihaleye katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin ise ayrıca, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2026 yılı) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

Gerekmektedir.

4) Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5) Hazine taşınmazlarının satışı KDV'den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. Taşınmazların satış bedellerinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

6) Satış bedeli üzerinden döner sermaye işlem bedeli olarak 5 milyon TL'ye kadar olan kısım için %1 (yüzdebir), 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar olan kısım için %0,5 (bindebeş) ve 10 milyon TL'yi aşan kısım için %0,25 (onbindeyirmibeş) oranında alınacaktır.

9) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Trabzon Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

10) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.trabzon.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02537451 #ilan.gov.tr