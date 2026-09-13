Örnek No:55*

T.C. MURATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında kuru tarım arazisi.

Adresi : Kırkkepenekli Mah., 0 Ada 39 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 6.250 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.600.562,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında kuru tarım arazisi.

Adresi : Kırkkepenekli Mahallesi, 40 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 8.100 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.666.329,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 12:03

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında kuru tarım arazisi.

Adresi : Kırkkepenekli Mahallesi, 291 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 5.200 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.995.668,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 13:34

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında kuru tarım arazisi.

Adresi : Kırkkepenekli Mahallesi 794 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 20.900 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 8.026.854,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:34

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında kuru tarım arazisi.

Adresi : Kırkkepenekli Mahallesi, 1251 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 12.950 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 7.460.365,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:14

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 1370 m2 arsa üzerinde 165 m2 mesken olarak tek katlı yapı ve 77 m2 depo olarak kullanılan2 adettaşınmaz bulunmaktadır.

Adresi : Kırkkepenekli Mah., 1694 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 1.370 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 14.068.605,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 11:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:14

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında kuru tarım arazisi.

Adresi : Kırkepenekli Mah., 0 Ada 2072 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 3.400 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 719.202,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 12:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 12:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 12:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 12:14

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında kuru tarım arazisi.

Adresi : Muratlı İlçesi Kırkkepenekli Mahallesi2696 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 28.900 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 22.229.880,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 13:45

18/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02547636 #ilan.gov.tr