Örnek No:55*

T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/48 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/48 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 30/09/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ İli Merkez İlçesi Kelmahmut Köyü Hatun Mevkii 117 Ada 12 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmazın çevresinde tarımsal vasıflı Tarla vasıflı taşınmazlar bulunmakta ve şehrin tercih edilebilecek bölümünde yer alıp, taşınmaz yolu ve elektriği var, Taşınmaz ulaşım yönünden de kolaylık arz etmektedir. Taşınmaz halihazırda sürülü olup, tarımsal arazi olarak Sulu Tarla vasfındadır. Taşınmaz üzerinde dikili ağaç ve yapı bulunmamaktadır. Elazığ Belediye Başkanlığı EtüdProjeMüdürlüğü57552 sayılı cevabi yazısı; belediyemiz mücavir alan sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir. TEDAŞ 11. Bölge Müdürlüğü 1710917 sayılı cevabi yazısı; tesis edilen irtifak hakkımızın Kurumumuzun herhangi bir hak kaybına uğratmaksızın 689.12 m² irtifak hakkımızın korunması şartı ile satışa engel teşkil etmediği bildirilmiştir. TEDAŞ 11. Bölge Müdürlüğü 1725857 sayılı cevabi yazısı; Bahse konu dava konusu taşınmazlar ile ilgili Bölge Müdürlüğümüzce yapılan tetkikler sonucunda Elazığ ili, Merkez ilçesi, Kelmahmut köyü 117 ada 12 parsel üzerinde tesis edilen irtifak hakkımızın Kurumumuzun herhangi bir hak kaybına uğratmaksızın 660 m² irtifak hakkımızın korunması şartı ile satışa engel teşkil etmemektedir.

Yüzölçümü : 15.151,90 m2

Kıymeti: 8.333.545,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tek Genel Müd. lehine 660 M2'lik İrtifak Hakkı. Tarih: 27/03/1980 YEVMİYE: 880

İrtifak Hakkı : Venk Suyundan 1585 Saat 56 Dakikada 30 Dakika İstifade Eder.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:08

20/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02547348 #ilan.gov.tr