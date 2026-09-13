Örnek No:55* T.C. DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ 2026/18731 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/18731 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, Çölgüzeli Mahalle/köy, 340 Ada, 9 Parsel, 7O Blok Zemin Kat 2 Nolu Nolu Bağımsız Bölümde Kain 'Asma Katlı İşyeri' Vasıflı Taşınmaz

Adresi :Siverek Caddesi, Grand Oto Center Sitesi, 7O Blok Kat: Zemin, BbNo:2 Kayapınar/ DİYARBAKIR

Ana Taşınmaz

Yüzölçümü : 16.691,06 m2 Satışa Konu İşyeri: Brüt: 187,73 m2 Net: 158,07 m2

Arsa Payı : 30846/1669089

İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı1/1000 ölçekli U.İ.P'na göre, konut dışı kentsel çalışma alanında kalmakta olup E: 1.00, Yençok: 9.5 m yapılaşma şartlarına sahiptir.

Kıymeti : 9.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:15

10/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İMZA İle imzalanmıştır.

Basın No: ILN02547351 #ilan.gov.tr