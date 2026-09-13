Örnek No:55*

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/159 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/159 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, ARSLANDAMI Mahalle/Köy, 4443 Ada, 87 Parsel, ZEMİN, 26 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Satışa konu taşınmaz Adana ili Seyhan ilçesi Arslandamı Mah. 4443 Ada 87 Parsel Zemin Kat 26 No. Bağ. Böl. numaralı taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Dava konusu taşınmaz Adana İli, Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi, 4443 Ada, 87 Parselde kayıtlı, 7.263,00 m2.alanında, Kargir İşyeri niteliğindeki taşınmazı içermektedir. 30/832 Arsa paylı Zemin Kat 26 numaralı kargir işyerini içermektedir. Taşınmazın tamamı Ö** T** S** M** N** S** ve T**L**Ş** Adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.2-TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Davaya konu taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında olduğu, E-İmar Servisine göre; Kavun-Karpuz Hali (Pazar Yeri) Alanı, Ayrık nizam, E-0,70, Hmax:7,50 m. yapılaşma koşuluna sahip olduğu tespit edilmiştir.3- Keşif günü yerinde yapılan incelemede davaya konu parsel üzerinde (Fotoğrafta da görüldüğü üzere)Prefabrik betonarme olarak inşa edilmiş Asma katlı Dükkan niteliğindeki taşınmazı içermektedir. Davaya konu taşınmaz binanın kuzey cephesinde doğudan batıya doğru 7. Asma katlı dükkan olup kuzey cephede konumludur. Dava konu taşınmaz ile ilgili mimari projesinde yapılan incelemede Zemin katının 115,00 m2., Asma kat 55,00 m2. Alanında olup toplam faydalı alan miktarı 170,00 m2. Olduğu tespit edilmiştir. Binanın zemini kısmen karo, kısmen ise Seramik kaplı, iç duvarlar sıvalı ve saten plastik boyalıdır. Binanın yaşına göre bakımlı konumdadır. Zemin katta Mescit, Mutfak, WC-Lavabo, Asma katta merdiven ile çıkılıyor, Asma katta Müdüriyet ve Sahanlık bölümü bulunmaktadır. Bina yaklaşık 30-35 yıllıktır. Davaya konu taşınmaz ile ilgili Seyhan Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü'nün taşınmazın konumlu olduğu ana taşınmaza ait 28.01.1992 tarih ve V3 sayılı Yapı Ruhsatı olduğu tespit edilmiştir. 06.02.2023 tarihli Adana-Kahramanmaraş Depreminde hasar görmediği tespit edilmiştir.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ E-25556817-800-931796 SAYILI YAZISI GEREĞİNCE İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER:

5957 Sayılı Toptan Yaş Sebze ve Meyveler ile Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak 07/07/2012 tarihli Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren "Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin" İşyerinde faaliyet gösterenlerde aranılacak şartlar başlıklı;

MADDE 29 — (1) Toptancı halinde işyeri kiralanacak veya satılacak üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) Sebze veya meyve üreticisi olması,

b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olması,

c) Belediye meclisince belirlenen tutardaki teminatı vermesi,

ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde toptancı halindeki işyerinin kira sözleşmesinin feshine veya satış işleminin iptaline karar verilmemiş olması,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; (Mülga ibare: RG-31/12/2012-28514 4.mükerrer)(1) (...) devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmaması,

e) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olması.

(2) Toptancı halinde işyeri kiralanacak veya satılacak üretici örgütlerinde aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) Vergi mükellefi olm:

b) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde toptancı halindeki işyerinin kira sözleşmesinin feshine veya satış işleminin iptaline karar verilmemiş olması,

c) Yönetim kurulu üyelerinin birinci fıkranın (d) bendinde aranılan şartlara sahip olması,

ç) Belediye meclisince belirlenen tutardaki teminatı vermesi,

d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olması.

(3) Toptancı halinde işyeri kiralanacak veya satılacak komisyoncu ve tüccarlarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) Sebze veya meyve toptan ticareti ile iştigal etmesi,

b) İlgili meslek odasına kayıtlı olması,

c) Vergi mükellefi olması,

ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde toptancı halindeki işyerinin kira sözleşmesinin feshine veya satış işleminin iptaline karar verilmemiş olması,

d) Komisyoncu ve tüccarların gerçek kişi olması halinde bu kişilerin, tüzel kişi olması halinde ise yönetim kurulu üyelerinin birinci fıkranın (d) bendinde aranılan şartlara sahip olması,

e) Belediye meclisince belirlenen tutardaki teminatı vermesi,

1) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olması.

ik:RG-1/7/2013-28694) İşyeri kiralama veya satın alma talebinde bulunanlar, Ek-3'te yer alan dilekçe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge/üretici örgütü belgesi/ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge ve 31 inci maddeye göre belediye adına ve lehine düzenlenmiş teminatlar ile gayri kabili rücu yetki belgesi ile birlikte ilgili toptancı haline başvurur.

(5) (Mülga:RG-1/7/2013-28694)

(6) Dördüncü (Değişik ibare:RG-1/7/2013-28694) fıkrada belirtilen teminat ve gayri kabili rücu yetki belgesi, kiralama veya satışa ilişkin sözleşmenin akdine kadar verilebilir. Denilmektedir.

Söz konusu taşınmazı satın alacak gerçek veya tüzel kişilerin yukarıda aranan şartları taşıması koşulu ile, taşınmazın satışına şerhin engel olmadığı tespit edilmiştir.

Adresi : Yeşilaba Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Sokak, Vedat Dolakay Hal Kompleksi, 5. Peron, No:449/8-26 Seyhan/Adana Seyhan / ADANA

Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 7.263,00 m2

Arsa Payı : 20/832 Hisse: 1/1

İmar Durumu:Seyhan Belediyesi E-İmar Servisine göre; Kavun-Karpuz Hali (Pazar Yeri)Alanı, Ayrık Nizam, E: 0.70, Hmax: 7.50 m yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 13.923.306,40 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:1-Adana Büyükşehir Belediyesinin 16/08/2012 tarih ve 26653 yevmiye numarası ile AT Diğer (Konusu: 5957 sayılı sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkındaki kanunun 11 inci maddesinin 6. Fıkrasındaki eylemlere aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde satış işlemleri iptal edilerek iş yerleri Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından geri alınacaktır. Şerhi mevcuttur.

2-Adana Büyükşehir Belediyesinin 13/05/2022 tarih ve 42931 yevmiye numarası ile Diğer (Konusu: Satış işlemlerinden önce Adana Büyükşehir Belediyesi işletme ve iştirakler Dairesi Başkanlığının 11/05/2022 tarih ve 193301 sayılı yazısı gereğince Adana Büyükşehir Belediyesi işletme ve iştirakler Dairesi Başkanlığına soru konusu edilmesi gerekmektedir. Şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 14:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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