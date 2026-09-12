Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2026/30876 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/30876 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, 638 Ada, 4 Parsel, A/ZEMİN/-/7 Nolu Bağımsız Bölüm(Bina) Özellikleri Taşınmazın bulunduğu köşe konumlu bina; 2 bodrum kat + zemin kat + 6 normal kat olmak üzere toplam 9 katlı, blok nizam betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Binaya ticari alan için bodrum kattan giriş sağlanmakta olup katlarda altışar daire üzerili düzende toplam 51 adet bağımsız bölüm (mesken ve ticari) bulunmaktadır. Merdivenler ve kat holleri mermer kaplamalı, alüminyum korkuluklu, dış cephesi mantolama ve cam giydirme cephe kaplamalı, asansörlü, doğalgaz (bireysel kombi) ısıtmalı olup elektrik ve su sıhhi tesisatı mevcuttur. 7 No u bağımsız bölüm; cadde cepheli bir dükkân olup, bodrum kat açıkta olduğundan üst zemin kotunda yer almakta ve dükkâna merdiven ile ulaşılmaktadır. Dükkân cephesi alüminyum cam vitrinli ve cam cepheli (kapalı) olduğundan içerisi görülmekte olup, keşif tarihinde Fit and Fast tabelalı işletme olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Zeminleri seramik kaplamalı, duvarları alçıpan panel, asma tavanlı ve spot aydınlatmalıdır. İç kapılar ahşap, pencereler PVC ve ısıcamlıdır. Bağımsız bölüm; ofis odaları, bekleme salonu, mutfak nişi ve WC mahallerinden oluşmakta olup yaklaşık toplam net 57,00 m², brüt 65,00 m² alana sahiptir.

Adresi : Ekinoba Mahallesi, Pirireis Caddesi No:15/L, A Blok, Zemin Kat, 7 No?Lu Bağımsız Bölüm (Dükkân) Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 13.425,62 m2

Arsa Payı : 16/4400

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 5.525.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:30

11/09/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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