Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2026/18549 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/18549 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.200.000,00
|1
|Taşıt
|34CBA368 Plakalı, 2019 Model, VOLKSWAGEN Marka, DKL094759 Motor No'lu, WVWZZZAWZKY162565 Şasi No ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 10:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 10:34
10/09/2026 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02547266 #ilan.gov.tr