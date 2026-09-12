T.C. İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/341

KARAR NO : 2025/142

Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma suçundan Sanık Selim SİLAHYÜREKLİ hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/05/2025 tarihli ilamı ile Beraat kararı verilmiş olup, Kenzhebek ve Duria kızı, 1965 Kazakistan doğumlu MÜŞTEKİ BAYAN AINEKOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50 binin üzerinde gazete ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 10.09.2026

Basın No: ILN02547262 #ilan.gov.tr