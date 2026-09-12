T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2025/246

Karar No: 2025/248

Mahkememizin 22/05/2025 tarih, 2025/246 Esas, 2025/248 Karar sayılı kararı ile Ahmed ve Niama'dan olma, 01/01/1988 Fas doğumlu 99621334052 yabancı kimlik numaralı sanık Fatiha SABER'in 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ, kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 vd. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 18/11/2024

Basın No: ILN02547270 #ilan.gov.tr