T.C. BAKIRKÖY 13. AİLE MAHKEMESİNDEN İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2024/889

KARAR NO : 2026/379

Davacılar BELGÜZAR GÜL, CENK GÜL, davalılar Aile ve Sosyal Hizmetler, Samira El Khalloufi aleyhine mahkememizde açılan Evlat Edinme davasının 04/06/2026 tarihli gerekçeli kararında;

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 21 cilt no, 176 hane no'da nüfusa kayıtlı 41872508072 T.C.kimlik numaralı Ahmet ve Aygül'den olma 04/06/1979 doğumlu davacı Belgüzar GÜL ve aynı hanede nüfusa kayıtlı, Nuri ve Hatice'den olma, 11/04/1977 doğumlu, 41881507790 T.C. Kimlik numaralı davacı Cenk GÜL'ün;

-Samira ve Abdullah'tan olma, 17/02/2022 doğumlu, 99699879400 Yabancı Kimlik numaralı, çocuk Samira El KHALLOUFI'yı birlikte EVLAT EDİNMESİNE İZİN VERİLMESİNE,

Adresi tespit edilemeyen dahili davalı Samira El Khalloufi'ye kararın iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ayrıca bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği Samira El Khalloufi'ye ilanen tebliğ olunur. 03/09/2026

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