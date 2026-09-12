DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU



Demre İlçesi Beymelek Mahallesi 145 Ada 6 Parselde bulunan 495,00 metrekare alana sahip arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır. Satışı Yapılacak Taşınmazın;

Mahalle Cinsi Ada/Parsel İmar Durumu Alanı (m2) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati Beymelek Arsa 145/6 Konut, 5 Kat, Emsal 1,25 Y.Ençok 15,50 495,00 ₺6.950.000,00 ₺208.500,00 10:00:00





1-İhaleye Katılma Şartları ve İsteklilerde İstenecek Belgeler;

Başvuru dilekçesi, Kanuni Tebligat Adres Beyanı, Nüfus Cüzdanı sureti, İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği, Geçici Teminat Makbuzu ( Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları ) İhaleye katılacakların taşınmazların satış bedeli üzerinden %3 Geçici teminat vermek ve 1.000,00.-TL şartname bedelini Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırmak zorundadır. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ve kanıtlayıcı belgeler, İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

2-İhale, 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10:00 'da Gökyazı Mah. Mustafa MASATLI Cad. Nu:1 Demre – Antalya adresinde bulunan Demre Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 2. Kat Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.

4-İhaleye katılma ile ilgili diğer bilgi ve belgeler şartnamenin 4. maddesinde açıklanmıştır.

5-İhale ile ilgili şartname Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir ve temin edilebilir.

İlgililere duyurulur.

Basın No: ILN02544627 #ilan.gov.tr