DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Demre İlçesi Beymelek Mahallesi 145 Ada 6 Parselde bulunan 495,00 metrekare alana sahip arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır. Satışı Yapılacak Taşınmazın;
|Mahalle
|Cinsi
|Ada/Parsel
|İmar Durumu
|Alanı (m2)
|Muhammen Bedel (TL)
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Saati
|Beymelek
|Arsa
|145/6
|Konut, 5 Kat, Emsal 1,25 Y.Ençok 15,50
|495,00
|₺6.950.000,00
|₺208.500,00
|10:00:00
1-İhaleye Katılma Şartları ve İsteklilerde İstenecek Belgeler;
- Başvuru dilekçesi,
- Kanuni Tebligat Adres Beyanı,
- Nüfus Cüzdanı sureti,
- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,
- Geçici Teminat Makbuzu ( Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları )
- İhaleye katılacakların taşınmazların satış bedeli üzerinden %3 Geçici teminat vermek ve 1.000,00.-TL şartname bedelini Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırmak zorundadır.
- Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ve kanıtlayıcı belgeler,
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
2-İhale, 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10:00 'da Gökyazı Mah. Mustafa MASATLI Cad. Nu:1 Demre – Antalya adresinde bulunan Demre Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 2. Kat Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.
4-İhaleye katılma ile ilgili diğer bilgi ve belgeler şartnamenin 4. maddesinde açıklanmıştır.
5-İhale ile ilgili şartname Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir ve temin edilebilir.
İlgililere duyurulur.
Basın No: ILN02544627 #ilan.gov.tr