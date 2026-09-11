Örnek No:55*

T.C.

VAN İCRA DAİRESİ



2025/23919 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23919 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Van İl, İpekyolu İlçe, SELİMBEY Mahalle/Köy, 2896 Ada, 1 Parsel, ZEMİN KAT 1 Nolu Bağımsız Bölüm DUBLEKS MESKEN 1/1 HİSSEDİR.Konu mülke yakın konumda, konumda Van Kalesi , Van Müzesi, Atatürk Kültür Parkı, Çocuk Bahçesi, Selâhaddini Eyyubi İmkb Anadolu Lisesi, Şehit Kemal Görgülü İlköğretim Okulu, çeşitli dükkanlar bulunmaktadır. Konum itibari ile orta ve üst gelir grubuna mensup kişiler tarafından tercih edilmektedir. Taşınmaza ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlarla sağlanmaktadır. Bölgenin alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Dava konusu parsel üzerinde 12 blok bulunmaktadır. İpekyolu Tapu Müdürlüğünde incelenen kat irtifakına esas mimari projesine göre B+Z+ ÇK ( Zemin +1Normal Kat + Çatı Katı ) kattan oluşmaktadır. Yapı cinsi "Betonarme Karkas'tır. Deprem sonrası binadır. Bina doğalgazlı ve asansörlüdür. Konu mülk El blokta El bağımsız bölüm numaralı villa olup Fl bağımsız bölüm numaralı villanın güneyinde, doğundan villa girişinden bakıldığında (solda) yer almaktadır. Villa dörtgen formda olup, güneydoğu, güneybatı ve güney cephelidir. WEBTAPU ve İpekyolu İmar Müdürlüğünde incelenen konu mülk ve ana gayrimenkule ait bila tarih ve bila sayılı kat irtifakına esas mimari projesine göre Zemin +1 Normal Kat + Teras Kattan oluşmaktadır. El nolu bağımsız bölümün zemin katında projesine göre ; salon, mutfak, antre, hol, WC-lavabo, depo ve 1 adet zemin terası, 1. normal katında; 4 oda, giyinme odası, çamaşır odası, kiler, hol, 2 banyo ve 2 balkon, çatı katında; yaşam alanı ve banyo düzenindedir. Salon, antre, hol ve mutfak zeminleri mermer, odalar laminant parke kaplama, duvarları saten boya ,salon ve holde ithal duvar kağıdı kaplama, tavanları tavan boya + kartonpiyer ve spot ışıklandırmadır. Islak hacimler granit seramik kaplamadır. Taşınmazın giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap panel doğrama, pencereleri PVC doğramadır. Mutfakta MDF dolaplar, banyoda jakuzi, duş kabini, klozet ve lavabo bulunmaktadır. Dubleks mesken içerisinde iyi kalitede malzeme kullanılmış olup mülk ısıtma kombi ile sağlanmaktadır. Konu dubleks mesken brüt alanı 424,20m2 ve net alanı ise 397,00m2'dir. Mahallinde yapılan tespitlerde, zemin katta yer alan depo, garaj olarak kullanıldığı, asansör yapıldığı, lvb-wc kapısının yönü değiştirildiği, deponun ve zemin giriş sahanlığının cam doğrama ile kapatıldığı tespit edilmiştir. Çatı katında mutfak nişi, lvb-wc yapıldığı, görülmüştür. Aykırılıklar mimari projesinde gösterilmiştir. Aykırılıklar basit tadilatla giderilebilir niteliktedir. Dava konusu taşınmazın halihazırda tüm imalatları standart yapılmış ve içerisinde oturulmaktadır. KIYMET TAKDİR BEDELİ : arsa payı dahil 17.500.000 TL olduğu tespit edilmiştir.

Adresi :Van İli, İpekyolu İlçesi, Selimbey Mahallesi, Tebrizkapı 7.Sokak Üzerinde Konumlu 1E Dış Kapı Nolu Ada Park Konaklarında 1 Kapı Nolu DubleksMeskendir.

Yüzölçümü : 5.981,84 m2

Arsa Payı : 1/12

İmar Durumu :Var 1/1000 ölçekli, İpekyolu Uygulama İmar Planına göre, ayrık nizam, Konut Alanı, TAKS: 0.30, KAKS: 0.90, 3 kat yapılaşma lejantına sahiptir.

Kıymeti : 17.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu takyidatındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:12

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02546320 #ilan.gov.tr