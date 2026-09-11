T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/207 Esas

KARAR NO : 2025/319

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/05/2025 tarihli ilamı ile 89/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) kararı verilen Andom ve Anna kızı, 1956 doğumlu, LAZARINA ANDONOVA ATANASOVA'ya gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 08.09.2026

Basın No: ILN02546595 #ilan.gov.tr