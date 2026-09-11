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T.C. BURSA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/504 Esas

DAVALI : İLTER ÇELİK

Davacılar Abdullah Kurt, Cemal Kurt, Cemalettin Kurt, Döndü Şensoy ve Suna Çolak tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Mükerrer Kaydın İptali İstemli) davasının dava dilekçesinde özetle;

Müvekkilinin annesi Kurthanım Kurt ile babası Nizamettin Kurt 14/05/1952 yılında evlendiğini, Nizamettin Kurt 2004 yılında, Kurthanım Kurt ise 2015 yılında vefat ettiğini, murislerin evliliklerinden müşterek 5 çocukları bulunduğunu, bu çocuklar müvekkilleri Suna Çolak 1955 yılında, Döndü Şensoy 1959 yılında, Cemal Kurt 1964 yılında, Cemalettin Kurt 1966 yılında, Abdullah Kurt 1969 yılında doğmuşlar ve halen sağ olarak yaşadığını, murislerin müşterek olarak Şerafettin Kurt isimli çocukları 1960 yılında doğduğu ancak çocuksuz ve bekar olarak 1966 yılında vefat ettiğini, bu evliliklerinden başkaca çocukları dünyaya gelmediğini, murislerin sağ olarak 5 çocukları bulunmasına rağmen nüfus kayıtlarında Güzide Kurt isimli bir çocuk daha göründüğünü, murislerin böyle bir müşterek çocuğu bulunmadığını, nüfus kayıtları incelendiğinde Güzide Kurt Samsun ili, Bafra İlçesi, Hacınabi Mahallesi, Cilt No:7, Hane No:396 Birey Sıra No:7 nüfusuna kayıtlı olduğunu, halen sağ ve bekar olarak göründüğünü, nüfus kayıtlarında bugüne kadar herhangi bir hareket olmadığını, nüfus idarelerinden herhangi eski veya yeni nüfus cüzdanı alınmadığını, SGK nezdinde bugüne kadar herhangi bir sağlık harcaması yapılmadığını, herhangi bir hastanede tedavi görmediğini, YSK kayıtlarında ise hiçbir zaman seçmen kaydı bulunmadığını, söz konusu nüfus kaydına ilişkin gerçekte hiç böyle bir kişi hayata gelmediğini, müvekkili Suna Çolak'ın teyzesi Nazife Duran'ın kızı Güzide Duman ile müvekkili Suna Çolak teyze çocukları olmaları sebebiyle kuzen olduğunu, nüfus kayıtlarında Güzide Duman'ın 10/05/1957 yılında doğduğu görüldüğünü, iptali istenen ve nüfus kayıtlarında müvekkilinin kardeşi olarak 02/10/1964 yılında tescil edilen Güzide Kurt ile davalı Güzide Duman gerçekte aynı kişi olduğunu, Güzide Duman'ın kendi anne ve babasının nüfusuna kayıt yapılması gerekirken önce sehven müvekkilin anne ve babasının nüfusuna Güzide Kurt olarak kayıt edildiğini, bu kayıt sonrasında Güzide Kurt kendi ailesi ile birlikte Almanya'ya gittiğini, sonrasında Türkiye'ye döndüğünde yaklaşık 13 yaşındayken 11/05/1970 yılında önceki Güzide Kurt kaydı iptal edilmeden veya kayıt düzeltme yapılmadan, sıfırdan yeni kayıt oluşturularak Güzide Duman kendi annesi Nazife Duran ile babası Murat Duran'ın nüfusuna kayıt edildiğini, bu sebeple de ilk kayıt iptal edilmemesi veya kaydın düzeltilmesi yoluna gidilmemesi sebebiyle Güzide adına mükerrer kayıt oluşturulduğunu, Güzide Duman da bu durumdan uzun yıllardan bu yana haberdar olmasına rağmen bugüne kadar nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin herhangi bir girişimde bulunmadığı veya Güzide Kurt nüfus kaydının kullanımına ilişkin hiçbir girişimde bulunmadığını, devamlı olarak Güzide Duman nüfus kaydıyla hayatını sürdürdüğünü, Güzide Duman kötü niyetli olarak müvekkilinin anne ve babasına karşı açılan tapu davalarında mirasçılık belgesinde Güzide Kurt'un nüfus kaydının görülmesi sebebiyle, çeşitli davaları Güzide Kurt olarak takip ettiğini, açıklanan nedenler üzerine; davanın kabulü ile Samsun ili, Bafra ilçesi, Cilt No:7, Hane No:396, Birey Sıra No:7'de kayıtlı 02/10/1964 yılında tescil edilmiş olan 01/01/1957 doğumlu, ... T.C. kimlik numaralı Güzide Kurt'un nüfus kaydının iptaline karar verilmesini," talep ettikleri ve davalı Güzide Duman'ın vefat etmiş ve mirasçısı olmanız nedeniyle dahili davalı olarak davaya dahil edildiğiniz anlaşılmıştır.

Mahkememizce adresinize Dava Dilekçesi tebliğe çıkartılmış olup, tebligatın iade döndüğü ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Dava Dilekçesi için ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 14/10/2026 günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nin 139, 141 ve 150.maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02546138 #ilan.gov.tr