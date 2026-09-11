T.C.

BEYPAZARI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/82 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Ankara ili Beypazarı ilçesi Hırkatepe Mah 198 ada 5 parselin davacı tarafından, kamulaştırılmasına karar verilmiş olup kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2026/82 Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince dava konusu taşınmazın davacı kurumca kamulaştırılmasına karar verildiği, pazarlıkla satış için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin davalılar adına mahkemece belirlenen Beypazarı Vakıflar Bankası Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın davacı kurum adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10 maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.

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