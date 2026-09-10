T.C. ŞIRNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No:2025/235 Esas

Mahkememize açılan gaiplik davasının verilen ara kararı gereğince;

Mahkememizin 2025/84 Esas sayılı dosyasında Sabahat YILMAZ'ın yaklaşık 25 yıldan bu yana kaybolduğu ve bu güne kadar kendisinden hiçbir haber alınamadığı gerekçesiyle gaipliğine karar verilmesi dava edildiğinden, Şırnak Merkez Günedoğmuş Köyü nüfusuna kayıtlı, Ali ve Sakine kızı, 15/01/1983 doğumlu T.C. 68107229342 nolu Sabahat YILMAZ'ı bilen ve tanıyanların veya kendisinden haberi olanların ilan tarihinden sonraki 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.

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