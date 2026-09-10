T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/177 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;

BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yumaklıcerit Mahallesi

ADA NO : 223 Ada 40 Parsel

VASFI : Tarla

MALİKİ : 1- ADEM KIYIKCI

2- HAYRİYE KIYIKCI

3- HÜSEYİN KIYIKCI

4- MEHMET KIYIKCI

5- RAKIP MUZAFFER KIYIKCI

6- SERVET KIYIKCI

KAMULAŞTIRMA ALANI : Pilon yeri olarak 3,86 m2 irtifak alanı olarak 909,38 m2

DURUŞMA TARİHİ :29/09/2026

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.19.08.2026

Basın No: ILN02544872 #ilan.gov.tr