T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2026/200-216 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Sevda Demirtaş tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 02.09.2026

Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

1 2026/200 Ahmet Fırıncıahmetoğlu, Ayşe Tuğba Aliş, Emel Fırıncıahmetoğlu, Ezgi Gençoğlu, İhsan Emre Fırıncıahmetoğlu, Salih Murat Fırıncıahmetoğlu, Sevil Fırıncıahmetoğlu, Zeynep Semiz Kabagöz 111 ada 161 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 40,84 m² mülkiyet 2 2026/201 Ayşe Keleş, Bahriye Gedik, Ayşe Gedik, Fatma Uyan (Gedik), Mehmet Uyan, Hüseyin İlhan, Yaşare Türksev, Ferda Alagöz Kabagöz 104 ada 178 parsel Tarla 7,21m² daimi irtifak

17,58 m² geçici irtifak 3 2026/202 Ahmet Ali Türkay, Ali Çelik, Alime Canbaz, Engin Bilgin, Ferda Alagöz, Mehmet Gedik, Muammer Gedik, Mürüvvet Yıldız, Sacit Türkay, Sezgin Çelik, Şennur Canbaz, Yaşare Türksev, Ali Gedik, Ayşe Gedik, Ayşe Keleş, Bahriye Gedik, Fatma Uyan (Gedik), Hatice Çelik, Mustafa Gedik, Penpe Gedik Kabagöz 104 ada 187 parsel Tarla 153,07 m² daimi irtifak

375,59 m² geçici irtifak 4 2026/203 Ferda Alagöz, Yaşare Türksev Kabagöz 104 ada 197 parsel Tarla 109,84 m² mülkiyet

16,24 m²dami irtifak 5 2026/204 Ali Uzun Kabagöz 104 ada, 260 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 132,18m² mülkiyet 6 2026/205 Ali Kaya, Erkan Kaya, Ersan Kaya, Ertan Kaya, Hüseyin Kaya, Servet Kaya Kabagöz 104 ada 284 parsel Tarla 2.470,12 m² mülkiyet

126,70 m² daimi irtifak

28,98 m² geçici irtifak 7 2026/206 Ayhan Erdoğan, Aynur Köktürk, Bahri Erdoğan, Fatma Demirel, Hüseyin Usta (Yakup oğlu), İlhan Erdoğan, Münevver Erdoğan, Nilgün Günesen, Ömer Usta (Hüseyin oğlu), Pembe (Osman kızı), Selahattin Usta, Tevfik Erdoğan Kabagöz 110 ada 291 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 216,89 m² mülkiyet 8 2026/207 Ahmet Arslan (Mehmet oğlu) Kabagöz 110 ada 306 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 127,75m² mülkiyet 9 2026/208 Ahmet Balıkçı (Ahmet oğlu) Kabagöz 110 ada 319 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 170,18m² mülkiyet 10 2026/209 Ahmet Balıkçı (Ahmet oğlu) Kabagöz 110 ada 328 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 6,4m² mülkiyet 11 2026/210 Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kabagöz 110 ada 359 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 190,96 m² mülkiyet 12 2026/211 Muzaffer Dinç Kabagöz 111 ada 19 parsel Tarla 7,21m² mülkiyet

137,22 m² daimi irtifak

579,21 m²geçici irtifak 13 2026/212 Ahmet Fırıncıahmetoğlu, Ayşe Tuğba Aliş, Emel Fırıncıahmetoğlu, Ezgi Gençoğlu, İhsan Emre Fırıncıahmetoğlu, Salih Murat Fırıncıahmetoğlu, Sevil Fırıncıahmetoğlu, Zeynep Semiz Kabagöz 111 ada 50 parsel Tarla 23,71 m² daimi irtifak 14 2026/213 Hanife Küçük (Hüseyin kızı), Mehmet Dinç Kabagöz 111 ada 135 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 3,22m² mülkiyet 15 2026/214 Fatma Ünal, Hatice Çolak, Cemil Uğuz, Mustafa Çolak Kabagöz 111 ada 137 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 3,64 m² mülkiyet 16 2026/215 Ahmet Fırıncıahmetoğlu, Ayşe Tuğba Aliş, Emel Fırıncıahmetoğlu, Ezgi Gençoğlu, İhsan Emre Fırıncıahmetoğlu, Salih Murat Fırıncıahmetoğlu, Sevil Fırıncıahmetoğlu, Zeynep Semiz Kabagöz 111 ada 163 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 398,26 m² mülkiyet 17 2026/216 İbrahim Arabacı Kabagöz 111 ada 188 parsel Kanal ve Bakım İşletme Yolu 616,06 m² mülkiyet

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