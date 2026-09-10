T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2026/200-216 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Sevda Demirtaş tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 02.09.2026
Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
|1
|2026/200
|Ahmet Fırıncıahmetoğlu, Ayşe Tuğba Aliş, Emel Fırıncıahmetoğlu, Ezgi Gençoğlu, İhsan Emre Fırıncıahmetoğlu, Salih Murat Fırıncıahmetoğlu, Sevil Fırıncıahmetoğlu, Zeynep Semiz
|Kabagöz
|111 ada 161 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|40,84 m² mülkiyet
|2
|2026/201
|Ayşe Keleş, Bahriye Gedik, Ayşe Gedik, Fatma Uyan (Gedik), Mehmet Uyan, Hüseyin İlhan, Yaşare Türksev, Ferda Alagöz
|Kabagöz
|104 ada 178 parsel
|Tarla
|7,21m² daimi irtifak
17,58 m² geçici irtifak
|3
|2026/202
|Ahmet Ali Türkay, Ali Çelik, Alime Canbaz, Engin Bilgin, Ferda Alagöz, Mehmet Gedik, Muammer Gedik, Mürüvvet Yıldız, Sacit Türkay, Sezgin Çelik, Şennur Canbaz, Yaşare Türksev, Ali Gedik, Ayşe Gedik, Ayşe Keleş, Bahriye Gedik, Fatma Uyan (Gedik), Hatice Çelik, Mustafa Gedik, Penpe Gedik
|Kabagöz
|104 ada 187 parsel
|Tarla
|153,07 m² daimi irtifak
375,59 m² geçici irtifak
|4
|2026/203
|Ferda Alagöz, Yaşare Türksev
|Kabagöz
|104 ada 197 parsel
|Tarla
|109,84 m² mülkiyet
16,24 m²dami irtifak
|5
|2026/204
|Ali Uzun
|Kabagöz
|104 ada, 260 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|132,18m² mülkiyet
|6
|2026/205
|Ali Kaya, Erkan Kaya, Ersan Kaya, Ertan Kaya, Hüseyin Kaya, Servet Kaya
|Kabagöz
|104 ada 284 parsel
|Tarla
|2.470,12 m² mülkiyet
126,70 m² daimi irtifak
28,98 m² geçici irtifak
|7
|2026/206
|Ayhan Erdoğan, Aynur Köktürk, Bahri Erdoğan, Fatma Demirel, Hüseyin Usta (Yakup oğlu), İlhan Erdoğan, Münevver Erdoğan, Nilgün Günesen, Ömer Usta (Hüseyin oğlu), Pembe (Osman kızı), Selahattin Usta, Tevfik Erdoğan
|Kabagöz
|110 ada 291 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|216,89 m² mülkiyet
|8
|2026/207
|Ahmet Arslan (Mehmet oğlu)
|Kabagöz
|110 ada 306 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|127,75m² mülkiyet
|9
|2026/208
|Ahmet Balıkçı (Ahmet oğlu)
|Kabagöz
|110 ada 319 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|170,18m² mülkiyet
|10
|2026/209
|Ahmet Balıkçı (Ahmet oğlu)
|Kabagöz
|110 ada 328 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|6,4m² mülkiyet
|11
|2026/210
|Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
|Kabagöz
|110 ada 359 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|190,96 m² mülkiyet
|12
|2026/211
|Muzaffer Dinç
|Kabagöz
|111 ada 19 parsel
|Tarla
|7,21m² mülkiyet
137,22 m² daimi irtifak
579,21 m²geçici irtifak
|13
|2026/212
|Ahmet Fırıncıahmetoğlu, Ayşe Tuğba Aliş, Emel Fırıncıahmetoğlu, Ezgi Gençoğlu, İhsan Emre Fırıncıahmetoğlu, Salih Murat Fırıncıahmetoğlu, Sevil Fırıncıahmetoğlu, Zeynep Semiz
|Kabagöz
|111 ada 50 parsel
|Tarla
|23,71 m² daimi irtifak
|14
|2026/213
|Hanife Küçük (Hüseyin kızı), Mehmet Dinç
|Kabagöz
|111 ada 135 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|3,22m² mülkiyet
|15
|2026/214
|Fatma Ünal, Hatice Çolak, Cemil Uğuz, Mustafa Çolak
|Kabagöz
|111 ada 137 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|3,64 m² mülkiyet
|16
|2026/215
|Ahmet Fırıncıahmetoğlu, Ayşe Tuğba Aliş, Emel Fırıncıahmetoğlu, Ezgi Gençoğlu, İhsan Emre Fırıncıahmetoğlu, Salih Murat Fırıncıahmetoğlu, Sevil Fırıncıahmetoğlu, Zeynep Semiz
|Kabagöz
|111 ada 163 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|398,26 m² mülkiyet
|17
|2026/216
|İbrahim Arabacı
|Kabagöz
|111 ada 188 parsel
|Kanal ve Bakım İşletme Yolu
|616,06 m² mülkiyet
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