İ L A N

T.C. BAKIRKÖY 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/437 Esas

DAVACI : BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ - [35756-96579-49812] UETS

DAVALILAR : 1- CÜNEYT ÇAN İnönü Mah. 355 Sok. No:21 D:10 34510 Null Null Esenyurt Esenyurt/ İSTANBUL

2- EROL DOĞAN

3- ATIQULLAH AMINPOOR ve diğerleri

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava; müflis Maksul Gıda...Ltd. Şti. yetkilisi müfis Hakan ŞENOL'un (T.C: 17017373188) hileli yollarla ve iflas etme kastıyla hareket edip borçlarından kaçınmak amacıyla tapuda davalı Cüneyt ÇAN'a devretmiş göründüğü İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mah. 441/2 Ada/Parsel, Bodrum - Zemin Kat 20 Nolu konut nitelikli bağımsız bölümün satış ve devrine ilişkin tasarrufun İİK md. 277 vd. maddeleri uyarınca iptali ile tüzel kişilik perdesinin düz kaldırılması teorisi işletilmek suretiyle Bakırköy 1. İflas Dairesi 2024/7 İflas sayılı dosyası müflisi Maksul Gıda… Ltd. Şti.'nin masa alacaklılarına şamil olmak üzere taşınmazın satışı hususunda tarafımıza yetki verilmesi istemlidir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşmasının 06/01/2027 günü saat 10:40'ta belirlenen gün ve saatte mahkememiz duruşma salonunda yapılacaktır. Sulh içinde gerekli hazırlıkları yapmanız sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia/savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar olunur Ön İnceleme Tensip Zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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