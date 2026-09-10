Örnek No:55*

T.C. BAHÇE İCRA DAİRESİ

2025/73 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/73 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Bahçe İlçe, İSTİKLAL Mahalle/Köy, KOCADEĞİRMEN MEVKİİ Mevkii, 493 Ada, 4 Parsel sayılı ana taşınmaz tapu kayıtlarında 371,33 m2 yüzölçümünde, arsa vasfında kayıtlı olduğu, fiiliyatta da bu şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde İ*** Ö****'ün tam hissesi bulunmaktadır. İmar belgesine göre ayrık nizam 2 kat konut alanı olarak tanımlıdır. Yerleşim olarak Osmaniye-Bahçe-Kahramanmaraş yoluna 1000 metre mesafede ve ilçenin batı kısmında ve ilçe merkezinde 1000 metre mesafede yer almakta olup kamunun ve belediyenin vermiş olduğu yol-su-elektrik gibi hizmetlerinden istifade etmektedir. Taşınmazdaki değerlemeye konu taşınmaz üzerinde konut amaçlı olarak kullanılan Betonarme zemin+tek katlı bina ve arsası olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bina yaşı 10-12 yaşında olduğu kanaatinde bulunulmuştur. Dış ve iç görünümü ve bölümlerinin deprem nedeniyle herhangi bir zarar görülmediği kanaatine varılmıştır. Taşınmazın bulunduğu konum Bahçe ilçesi şehir merkezinin güneyinde ilçeye hakim konum ve rakımda yer almaktadır. Yapı 2+1 zemin yapısı üzerine yine 2+1 bina şeklinde olup çevresi ihata duvarı kapalı girişi demir kaplıdır. Binanın yapımında kullanılan malzemeler normal kalitededir. Taşınmaz Bahçe İlçe Devlet Hastanesine 150 metre mesafede olup çarşı merkezine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlara 500 metre mesafededir. Yapı değeri: Taşınmazın üzerinde iki katlı yaklaşık 10 yıllık betonarme yapı mevcuttur. Yapı zemin 4 1 kat tarzında yapılmış olup her katta 1 daire mevcuttur. Dairelerin alt kat giriş kapısı demir kapı, üst kat giriş kapısı çelik kapıdır. Sahanlıkların ve balkonun döşeme kaplaması karo mozaik, iç cephelerin döşeme kaplaması fayans ve parkedir. Parsel üzerinde bulunan 133 m2 taban alana sahip yarım daire şeklinde yapı ise A1 ile gösterilmiştir.

Adresi : Osmaniye Bahçe İstiklal Mahallesi 493 Ada 4 Parsel Bahçe / OSMANİYE

Yüzölçümü : 371,34 m2

İmar Durumu : Ayrık nizam 2 kat konut alanı bulunmaktadır.

Kıymeti : 5.906.700,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İhtiyati tedbir : Bahçe Asliye Hukuk Mah. 12/12/2024 tarih ve 2024/385 esas sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile(açıklama: Tasarrufun iptali İİK 277 ve devamı davası

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:32

26/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)