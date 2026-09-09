Örnek No:55*

T.C. SAMSUN İCRA DAİRESİ

2026/2085 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2085 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Samsun İli Canik İlçesi Hasköy Mahallesi 4276 Ada 3 Parsel D Blok 3.Normal Kat 10 Bağımsız Bölüm numaralı tam hisse borçlu adına kayıtlı mesken nitelikli taşınmaz. Salon, mutfak, antre, hol, 3 adet yatak oda, banyo, 1 adet wc, 1 adet duş ve 2 adet balkon bölümlerinden oluşmakta olup, net 131 m²alanı vardır.

Adresi : Hasköy Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Park Safir Evleri Sitesi No:185D/10Canik / SAMSUN

Yüzölçümü : 5.331,83 m2Arsa Payı : 27/2400

İmar Durumu: Var,Ayrık Nizam, TAKS: 0.40, KAKS (E): 2.00, Hmax: 10 kat Konut Alanı

Kıymeti : 5.450.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi olup, başkaca beyan, haciz vs. şerhler mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:00

03/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02544808 #ilan.gov.tr