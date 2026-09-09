T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/381 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Atakum ilçesi, Sarıışık Mahallesi
ADA NO : 14216
PARSEL NO : 12
MALİKİN ADI VE SOYADI : Emine DEMİRCİOĞLU - Yeter MIRIK - Bayram MIRIK - Hava AK - Yılmaz MIRIK - Sabiye KAVAKLI - İdris MIRIK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/381 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.08.2026
Basın No: ILN02544605 #ilan.gov.tr