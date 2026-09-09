İ L A N

T.C. DİKİLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/473 Esas

DAVALI : MERT MANAZ

Davacı , YILDIRAY AŞIK ile Davalılar , EFE MANAZ, MEHMET UĞUR AKSOY, MERT MANAZ, SELİM ÇUVALCI, SEVGÜL MANAZ, URAS ANKARA OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYE VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkemenizce adresinize tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesinin ( 59 ATL 194 plakalı aracın devri nedeniyle 1.964.700,00 TL talebi) ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevap verebileceğiniz, bu süre içinde cevap vermediğiniz takdirde davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesini HMK'nun 129. maddesine uygun bir şekilde düzenlemeniz gerektiği hususu Dava Dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.