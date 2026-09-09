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T.C. ANKARA 19. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/96 Esas

DAVALI : MUHAMMED İSMAİL Karapürçek Mah. 307 Sk. Vadi Apt. No.1 İç Kapı No:K Altındağ/ ANKARA

Davacı Semra ABDULGANİ tarafından davalı Muhammed İSMAİL aleyhine mahkememizde açılmış olan Tanıma ve Tenfiz davası nedeniyle; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalıya dava dilekçesi tebligatı yapılamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligat kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, 05/11/2026 günü, saat 09:35'teki duruşmaya yalnızca taraflardan birinin katılması ve yargılamaya devam edilmesini istemesi halinde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ayrıca HMK'nin 319. maddesi uyarınca iddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağının davanın açılmasıyla, savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağının ise cevap dilekçesinin verilmesiyle başlayacağının, cevaba cevap ve ikince cevap dilekçelerinin HMK'nin 317/3 maddesi uyarınca verilemeyeceğinin, ve HMK'nin 320. maddesi uyarınca mümkün olan halde dosya üzerinden de karar verilebileceğinin tarafınıza ihtar olunur. Dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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