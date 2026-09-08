T.C KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi

ESAS NO KÖY/MAH. ADA PARSEL DAVALILAR KAMULAŞTIRILACAK ALAN KAMULAŞTIRMA

BEDELİ 2026/373 Ağızören 146 345 Ayşe Öğreten ve diğerleri 5.231,35 m2 235.410,75-TL 2026/374 Ağızören 146 159 Emine Ardıç ve diğerleri 1.158,71 m2 52.141,95-TL 2026/375 Ağızören 145 20 Emine Kızıldemir ve diğerleri 1.948,33 m2 87.924,85-TL 2026/376 Ağızören 143 63 Alaattin Çelen ve diğerleri 1.084,78 m2 49.865,10-TL 2026/377 Ağızören 143 51 Akile Arslan ve diğerleri 1.146,46 m2 51.740,70-TL 2026/377 Ağızören 145 31 Akile Arslan ve diğerleri 2.494,27 m2 112.292,15-TL 2026/377 Ağızören 146 198 Akile Arslan ve diğerleri 1.068,13 m2 48.165,85-TL 2026/377 Ağızören 146 334 Akile Arslan ve diğerleri 4.178,47 m2 188.031,15-TL 2026/377 Ağızören 146 335 Akile Arslan ve diğerleri 811,59 m2 36.771,55-TL 2026/378 Ağızören 136 1 Ekrem Bezgin 1703,61 m2 76.662,45-TL 2026/378 Ağızören 146 172 Ekrem BEZGİN ve diğerleri 748,09 m2 33.664,05-TL 2026/379 Ağızören 126 29 Ali AYTEMUR ve diğerleri 1347,38 m2 60.632,10-TL 2026/379 Ağızören 146 170 Ali Eke ve diğerleri 723,89 m2 32.575,05-TL 2026/380 Kınık 152 114 Ahmet Kumcu ve diğerleri 1276,56 m2 57.445,20-TL 2026/381 Kınık 188 87 Yakup Düzgün ve diğerleri 6604,99 m2 297.274,55-TL 2026/382 Kınık 188 70 Aliye Külen ve diğerleri 1221,98 m2 54.989,10-TL 2026/382 Kınık 188 81 Hacer KAYAR ve diğerleri 1082,78 m2 48.725,10-TL 2026/383 Kınık 188 45 Kadriye Konuk ve diğerleri 4159,24 m2 187.165,80-TL 2026/383 Kınık 188 107 Kadriye Konuk ve diğerleri 4.667,27 m2 210.077,15-TL 2026/384 Kınık 188 31 Ayşe Çınar ve diğerleri 4.087,46 m2 183.935,70-TL 2026/385 Bozcahöyük 147 10 Enes İZGİ ve diğerleri 980,27 m2 44312,15-TL 2026/385 Bozcahöyük 147 12 Gülsüm Kayar ve diğerleri 3.216,34 m2 154.329,01-TL 2026/386 Bozcahöyük 139 89 Bilal Gürbüz ve diğerleri 2.001,71 m2 90.076,95-TL 2026/387 Bozcahöyük 139 42 Asiye Keskin ve diğerleri 1072,72 m2 48.272,40-TL 2026/388 Bozcahöyük 138 107 Ayşe Kabadayı ve diğerleri 6.928,46 m2 312.280,70-TL 2026/388 Bozcahöyük 139 91 Fatma Oda ve diğerleri 2.119,56 m2 95.530,20-TL 2026/389 Bozcahöyük 138 98 Emine Demir ve diğerleri 2.141,34 m2 96.783,76-TL 2026/390 Bozcahöyük 138 79 Bilal Kabadayı ve diğerleri 1060,94 47.892,30-TL 2026/391 Bozcahöyük 138 72 Hacer Tobuz ve diğerleri 3.147,71 m2 141.646,95-TL 2026/391 Bozcahöyük 138 91 Zekeriye Güven ve diğerleri 3.631,42 m2 164.913,90-TL 2026/392 Bozcahöyük 132 22 Asiye Keskin ve diğerleri 11.962,64 556.617,56-TL 2026/393 Bozcahöyük 108 274 Ayşe İyim ve diğerleri 761,50 m2 34.267,50-TL 2026/393 Bozcahöyük 139 34 Ayşe Nur Çelik ve diğerleri 1.345,49 m2 60.547,05-TL 2026/394 Bozcahöyük 108 225 Arife Em ve diğerleri 1255,75 m2 56.708,75-TL 2026/395 Bozcahöyük 108 153 Hatice Arslan ve diğerleri 2.488,65 m2 111.989,25-TL 2026/396 Bozcahöyük 108 130 Recep İşcan ve diğerleri 13.017,76 m2 585.799,20-TL 2026/397 Bozcahöyük 108 95 Fatma Öncü ve diğerleri 425,39 m2 19.142,55-TL 2026/398 Bozcahöyük 108 74 Gülsüm Erden ve diğerleri 2.322,05 m2 104.492,25-TL 2026/398 Bozcahöyük 108 79 Nevzat Aydın ve diğerleri 511,27 m2 23.007,15-TL 2026/398 Bozcahöyük 138 58 Nail AYDIN ve diğerleri 1085,71 m2 48.856,95-TL 2026/398 Bozcahöyük 138 109 Nevzat AYDIN ve diğerleri 3634,70 m2 163.561,50-TL 2026/399 Bozcahöyük 108 67 Ahmet Kayar ve diğerleri 2.738,55 m2 123.234,75-TL 2026/399 Bozcahöyük 108 170 Ali Osman Erol ve diğerleri 306,61 m2 13.797,45-TL 2026/400 Bozcahöyük 108 46 Ayşe Eren ve diğerleri 4992,30 m2 224.653,50-TL

Davacı MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, duruşmanın 21/10/2026 günü saat 10:15'tan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02544131 #ilan.gov.tr