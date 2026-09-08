T.C. KARS 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLÂN METNİ

Esas No : 2015/422

Karar No : 2026/17

KATILAN : OZAN ADIGÜZEL, İlyas ve Çiğdem oğlu, 19/09/1984 KARS doğumlu, KARS, AKYAKA, Duraklı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Paşaçayırı

Mah. 62 Sk. No: 8 Merkez/ KARS adresinde oturur. TC Kimlik No:27158055508

SANIK :YALÇIN ÇİÇEKÇİ, Abdulaziz ve Yıldız oğlu, 18/08/1987 DİYARBAKIR doğumlu. Barbaros Mah. 2168 Sk. B Blok Kat:1 No:1 Yenişehir / Mersin / MERSİN adresinde oturur. TC Kimlik No:27622291180

Suç :Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

Suç Tarihi : 21/02/2024

Karar Tarihi : 15/01/2026

Verilen Hüküm : 4 yıl 2 ay hapis cezası ve 41.660 TL Adli Para Cezası

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanık Yalçın Çiçekçi'ye özeti yazılı kararın Tebligat Yasa'nın 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye Geneli 50.000 Altı gazete, Genel İnternet Haber Sitesi, Resmi İlan Portalı ilânından itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 2 hafta içinde Mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt Kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususları İLÂNEN TEBLİĞ olunur.

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