T.C. İSTANBUL 72. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/746

KARAR NO : 2026/289

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/04/2026 tarihli ilamı ile sanık MOHAMED BEN ZEROUEL hakkında Kasten Yaralama suçundan 1 YIL 15 AY HAPİS CEZASI ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 1 YIL HAPİS 2500 TL ADLİ PARA CEZASI kararı verilmiş olup, Müşteki MUSTAFA MADIN, (Mustafa ve Hatice oğlu, 1992 FİLİSTİN doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, Müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.04.09.2026

Basın No: ILN02543842 #ilan.gov.tr